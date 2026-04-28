काशी में महिला शक्ति का महासंगम: पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 163 परियोजनाओं की सौगात

इसके साथ ही प्रधानमंत्री दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों-बनारस से पुणे (हडपसर) और अयोध्या से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री का यह पिछले 11 वर्षों में काशी का 54वां दौरा है और वर्ष 2026 का पहला दौरा। इससे पहले वह नवंबर 2025 में काशी आए थे। इस दौरे को राजनीतिक और विकासात्मक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक ओर महिला शक्ति का बड़ा संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं की सौगात से पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।