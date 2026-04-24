कव्वाली में विवाद के बाद की थी मारपीट व फायरिंग, चंदौली पुलिस ने दोनों पैर में गोली मारकर हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा

उन्होंने बताया की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद उसके दोनों पैरों में घुटने के नीचे गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे तत्काल सहायता प्रदान की और उसे अस्पताल पहुंचाया। एसपी बताया कि फिलहाल आरोपी का जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी धर्मेंद्र भारती एक शातिर किस्म का अपराधी है और जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं।