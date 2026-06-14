सिल्क साड़ी के पैकेट में गांजा! असम से आई खेप को STF ने पकड़ा, कूरियर से पहुंचा था वाराणसी

एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक, बबलू द्वारा गुवाहाटी स्थित कूरियर कंपनी के मैनेजर के साथ मिलकर गांजा के पैकेट को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर और देवरिया के तस्करों के पास पहुंचाया जाता था। वहीं, वाराणसी में भेजे जाने वाले पैकेट पर सिल्क साड़ी व फर्जी नाम पता की रसीद बना दी जाती थी, जिससे किसी को शक ना हो। तस्कर द्वारा कूरियर कंपनी पर जाकर रसीद पर लिखे फर्जी नंबर को बताकर माल उठा लिया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान तस्कर बबलू को 3800 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया करते थे। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।