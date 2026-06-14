किशोरी की कही और तय हुई शादी तो टावर पर चढ़ी, प्रेमी के आने पर उतरी नीचे, बलिया में घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिस के मुताबिक, किशोरी अपने प्रेमी को बार-बार बुलाने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। पुलिस ने बताया कि काफी देर तक समझाने के घंटों बाद भी जब वह नीचे नहीं उतरी तो उसके कथित प्रेमी को बुलाया गया और फोन पर बात करने के बाद वह नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया। वहीं, युवक को भी अपने साथ लेकर थाने पहुंची हुई है।