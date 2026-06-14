14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

किशोरी की कही और तय हुई शादी तो टावर पर चढ़ी, प्रेमी के आने पर उतरी नीचे, बलिया में घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

latest News Ballia : बलिया के बेल्थरा रोड इलाके में रविवार की सुबह उस समय हंगामा मच गया, जब एक किशोरी अपने प्रेमी को बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गई..

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Vijendra Mishra

Jun 14, 2026

Girl climb on tower

टावर पर चढ़ी किशोरी

Ballia news: बलिया के बेल्थरा रोड इलाके में रविवार की सुबह उस समय हंगामा मच गया, जब एक किशोरी अपने प्रेमी को बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि एमएमडी पब्लिक स्कूल के पास स्थित टावर पर किशोरी के चढ़ने के बाद हंगामा मच गया। आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटे और इस दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला।

प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी किशोरी

जानकारी के मुताबिक, किशोरी की शादी उसके परिजनों ने कहीं और तय कर रखी है, लेकिन वह पास के ही गांव के एक युवक से प्रेम करती है। वहीं, युवक से शादी करने को लेकर वह मोबाइल के टावर पर चढ़ गई और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मौके पर सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने किशोरी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई।

पुलिस के मुताबिक, किशोरी अपने प्रेमी को बार-बार बुलाने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। पुलिस ने बताया कि काफी देर तक समझाने के घंटों बाद भी जब वह नीचे नहीं उतरी तो उसके कथित प्रेमी को बुलाया गया और फोन पर बात करने के बाद वह नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया। वहीं, युवक को भी अपने साथ लेकर थाने पहुंची हुई है।

पारिजनों ने युवक पर लगाया आरोप

किशोरी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक ने उनकी बेटी को जानबूझकर और बहला फुसलाकर ऐसा करने के लिए कहा था। इसके बाद वह टावर पर चढ़ गई। परिजनों ने बताया कि किशोरी की शादी पहले ही कहीं और तय की जा चुकी है और युवक उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। इसीलिए उसने किशोरी को बरगलाया और टावर पर चढ़ने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने बताया है कि फिलहाल किशोरी को उसके कथित प्रेमी के आने के बाद टावर से नीचे उतार लिया गया है। वहीं, दोनों पक्षों को थाने पर ले जाकर बातचीत की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से बात करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं, इस मामले में लिखित आवेदन के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़ में मुठभेड़ में हत्यारोपी गिरफ्तार, बुजुर्ग का गला काटकर की थी हत्या, वर्षों से थी रंजिश

ये भी पढ़ें
Azamgarh news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 10:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / किशोरी की कही और तय हुई शादी तो टावर पर चढ़ी, प्रेमी के आने पर उतरी नीचे, बलिया में घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टॉयलेट के लिए रुके थे दादा, 5 साल की बच्ची को अकेला देख कर लिया अपहरण, आरोपियों ने किया सामूहिक दुराचार

Ballia 5 year girl rape case
बलिया

‘चैंपियनशिप से पहले हो गया था फोड़ा,’ जब राजनाथ सिंह के रिश्तेदार जसपाल राणा ने बेहद खराब हालात में जीता था गोल्ड मैडल

jaspal rana held pistol at age of 10 wrote a golden story through struggles ballia success story
बलिया

कौन थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे प्रभात सिंह जिनकी हुई सड़क हादसे में दर्दनाक मौत?

defence minister rajnath singh relative prabhat singh died in road accident know about him ballia
बलिया

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: पाइपलाइन बिछाते समय हुई पहचान, फिर रची हत्या की साजिश, जानिए UP से गिरफ्तार चारों आरोपियों की इनसाइड स्टोरी

Chandranath Rath murder case, Suvendu Adhikari PA murder, Ballia crime news, UP News
बलिया

बलिया के सरकारी स्कूल में बार बालाओं का अश्लील डांस, BEO ने कही जांच की बात

Ballia News
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.