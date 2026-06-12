वाराणसी: पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलटी नर्सिंग छात्रा की मौत की गुत्थी, अबॉर्शन पिल की थ्योरी खारिज; ब्लीडिंग का सच आया सामने

दरअसल, सारनाथ थाना क्षेत्र में रहकर एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही जेएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा की बॉयज हॉस्टल में सीढ़ियों से शव बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि छात्रा के निजी अंगों से अत्यधिक खून बह रहा था, इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हॉस्टल में बिजली का काम करने आए इलेक्ट्रीशियन ने छात्रा के शव को देखा उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अंदेशा लगाया जा रहा था कि छात्रा को एबॉर्शन पिल खिलाया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है।