घर से टिफिन पैक करके वाराणसी में बॉयज हॉस्टल पहुंची छात्रा की मौत, पुलिस आवास में परिवार संग रहती थी युवती

घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में ले लिया है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और निजी अंगों से खून भी बह रहा था, इस वजह से दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। वहीं, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मौके से छात्रा का मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ है।