9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, रात भर इलाज के बाद तोड़ा दम, घायल अवस्था में बाइक चलाकर पहुंचे थे घर

Varanasi Crime News: वाराणसी में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कारोबारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर जा रहे थे...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 09, 2026

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Businessman shot dead in Varanasi :वाराणसी में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कारोबारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। वहीं, घायल अवस्था में बाइक लेकर कारोबारी अपने घर पहुंचे और परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। गोली लगने के कारण निजी अस्पताल ने उन्हें एडमिट नहीं किया। इसके बाद उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं, रात भर चले इलाज के बाद सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।

घर जाते समय मारी गई गोली

रोहनिया थाना क्षेत्र के सौरभ विहार के रहने वाले जितेंद्र कुमार पटेल की अमलेशपुर में दुकान है। प्रतिदिन की तरह दिनभर दुकान पर काम करने के बाद देर शाम वह अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उनके घर के पास ही एक बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद वह घायल हो गए। वहीं, जितेंद्र को घायल अवस्था में परिजनों ने आनन फानन में निजी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं, रात भर चले इलाज के बाद मंगलवार की सुबह उनकी मौत हो गई।

जितेंद्र की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जितेंद्र के बेटे अतुल और आयुष समेत उनकी पत्नी रेणु देवी का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि जितेंद्र अपने तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और लकी स्टोर्स नाम से दुकान चलाते थे। परिजनों ने बताया है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वहीं, कॉलोनी के रहने वाले अन्य लोगों ने बताया कि वह काफी मिलनसार स्वभाव के थे और परिवार का दुकान के जरिए ही भरण पोषण किया करते थे।

क्या बोली पुलिस

वहीं, घटना की सूचना के बाद रोहनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान कारोबारी ने मौत से पहले पुलिस के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक, बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए थे, जिन्होंने अपना मुंह गमछे से बांध रखा था और उन्होंने कारोबारी को गोली मार दी, जिससे वह घायल गो गए। पुलिस ने बताया है कि अज्ञात हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया है कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों कि गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।

बेटी को पुलिस बनाने का सपना रह गया अधूरा, वाराणसी में सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत, पड़ोसी घायल

ये भी पढ़ें
Accident news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jun 2026 12:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, रात भर इलाज के बाद तोड़ा दम, घायल अवस्था में बाइक चलाकर पहुंचे थे घर

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटी को पुलिस बनाने का सपना रह गया अधूरा, वाराणसी में सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत, पड़ोसी घायल

Accident news
वाराणसी

काशी में पहली बार होगा एयर शो, नमो घाट पर गरजेंगे एयरफोर्स के जेट, जानें क्या होगी खासियत

Air show in Varanasi
वाराणसी

Varanasi News: ‘3 फीट की दीवार में छात्र रहते हैं, 9 फीट में कैदी’, BHU के बिरला हॉस्टल की बॉउंड्री उंची करने के विरोध में उतरे छात्र

Bhu students protest
वाराणसी

वाराणसी: गंगा में मछुआरों को मिला 200 किलो वजनी 2500 साल पुराना मौर्य कालीन शिवलिंग

Shivling in varanasi
वाराणसी

‘ईट राइट’ का हिस्सा बनेंगे काशी के मंदिर और एयरपोर्ट, FSSAI देगा सर्टिफिकेट, जानें क्या होगा फायदा

Eat right
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.