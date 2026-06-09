वाराणसी में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, रात भर इलाज के बाद तोड़ा दम, घायल अवस्था में बाइक चलाकर पहुंचे थे घर

रोहनिया थाना क्षेत्र के सौरभ विहार के रहने वाले जितेंद्र कुमार पटेल की अमलेशपुर में दुकान है। प्रतिदिन की तरह दिनभर दुकान पर काम करने के बाद देर शाम वह अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उनके घर के पास ही एक बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद वह घायल हो गए। वहीं, जितेंद्र को घायल अवस्था में परिजनों ने आनन फानन में निजी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं, रात भर चले इलाज के बाद मंगलवार की सुबह उनकी मौत हो गई।