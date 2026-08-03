सावन की सोमवारी पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा, 3 किलोमीटर तक कतार

पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को 'सर' और 'मैडम' कहकर संबोधित करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा है कि भक्तों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यातायात, बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष सावन के महीने में करीब एक करोड़ श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे इसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर रखी है। रूट डायवर्जन से लेकर शहर के बाहर पार्किंग तक की व्यवस्था की गई है।