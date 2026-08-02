‘मैं मौत का सामना करने के लिए तैयार हूं’, वाराणसी पुलिस की FIR पर भड़के पप्पू यादव

गौरतलब है कि 31 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में पप्पू यादव पुजारी के वेश में नजर आए थे। इस दौरान दान पेटी और चढ़ावे को लेकर एक प्रतीकात्मक दृश्य दिखाया गया था, जिसे भाजपा और कई हिंदू संगठनों ने सनातन धर्म का अपमान बताया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेता भी मौजूद थे। इसी मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी पुलिस ने राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब इस एफआईआर के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।