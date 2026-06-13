अंतरराष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा का पार्थिव शरीर पहुंचा काशी, मणिकर्णिका घाट पर होगा अंतिम संस्कार

Jaspal Rana- File PIC
Jaspal Rana News: देश के मशहूर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और पद्मश्रि व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का पार्थिव शरीर वाराणसी पहुंच चुका है। यहां मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिजन भी काशी पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से एंबुलेंस की मदद से शव को मणिकर्णिका घाट ले जाया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, जसपाल राणा का शव देहरादून से स्पेशल विमान से दोपहर करीब 03:45 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। शव के यहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से एंबुलेंस के माध्यम से उनका शव काशी के मणिकर्णिका घाट ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजघाट से गंगा नदी में चलने वाली एंबुलेंस बोट से उनका शव मणिकर्णिका घाट पहुंचाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
दरअसल, जसपाल राणा के चाचा राजेंद्र राणा ने बताया है कि जसपाल ने इच्छा जताई थी कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाए। इसके बाद परिवार के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए वाराणसी को प्राथमिकता दी और इसी वजह से उनका पार्थिव शरीर देहरादून से स्पेशल विमान से वाराणसी लाया गया है। वहीं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
बता दें कि जसपाल राणा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और विधायक पंकज सिंह के साले थे। उनकी बहन सुषमा राणा का पंकज सिंह से विवाह हुआ है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के पिस्टल शूटर के हाई परफार्मेंस कोच के रूप में कार्यरत जसपाल राणा को म्युनिक में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से लौटते समय बेचैनी महसूस हुई थी, जिसके बाद नई दिल्ली पहुंचने पर उन्हें साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वही उनका उपचार चल रहा था।
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