अंतरराष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा का पार्थिव शरीर पहुंचा काशी, मणिकर्णिका घाट पर होगा अंतिम संस्कार

बता दें कि जसपाल राणा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और विधायक पंकज सिंह के साले थे। उनकी बहन सुषमा राणा का पंकज सिंह से विवाह हुआ है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के पिस्टल शूटर के हाई परफार्मेंस कोच के रूप में कार्यरत जसपाल राणा को म्युनिक में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से लौटते समय बेचैनी महसूस हुई थी, जिसके बाद नई दिल्ली पहुंचने पर उन्हें साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वही उनका उपचार चल रहा था।