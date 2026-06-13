‘चैंपियनशिप से पहले हो गया था फोड़ा,’ जब राजनाथ सिंह के रिश्तेदार जसपाल राणा ने बेहद खराब हालात में जीता था गोल्ड मैडल

जसपाल राणा ने कहा था कि कोचिंग उनके लिए केवल एक पेशा नहीं बल्कि जुनून है। उन्होंने कभी किसी ऐसे शूटर को मना नहीं किया, जिसने उनसे मार्गदर्शन मांगा हो। हालांकि वह यह भी मानते थे कि केवल भावनाओं के आधार पर मुकाबले नहीं जीते जा सकते। उनके मुताबिक, एक कोच को खिलाड़ी का दोस्त भी बनना पड़ता है और मार्गदर्शक भी। तभी वह खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवा सकता है। यही सोच उन्हें एक सफल खिलाड़ी के साथ-साथ एक सम्मानित कोच भी बनाती थी।