शिवपाल यादव के साथ तस्वीर, ओवरलोड ट्रकों की एंट्री, अवैध वसूली, बलिया का पूरा मामला जानिए

STF की जांच के आधार पर फूलपुर थाने में समाजवादी पार्टी के नेता सतीश चौधरी नागा, उनके करीबी आकाश चौधरी, सौरभ चौधरी, दिनेश यादव समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि ये लोग ओवरलोड ट्रकों को विभिन्न जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरवाने के लिए संगठित तरीके से अवैध वसूली कर रहे थे।