अंधेरे में तड़पते मरीज, मोबाइल टॉर्च से इलाज, बलिया का VIDEO शेयर कर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा

Ballia Hospital Viral Video: उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बलिया के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर BJP सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वीडियो में अस्पताल के अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे प्रदेश की “हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था” की असल तस्वीर बताया है।