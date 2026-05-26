‘एक जोड़ी बैल दिला दीजिए साहब’, बलिया में डीएम कार्यालय पहुंचे किसान ने की अनोखी मांग, डीजल-पेट्रोल की किल्लत का दिया हवाला

पटखौली गांव के रहने वाले नवीन राय उर्फ चुन्ना पेशे से किसान हैं और कई बार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और बीएसएफ के जवानों को अनाज भेजना और चुनाव के दौरान सिक्योरिटी के रूप में भूसा जमा करने जैसे अजीबो गरीब काम के लिए चुन्ना मशहूर हैं। वहीं डीएम कार्यालय पहुंचे चुन्ना ने अब जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से अनोखी मांग करते हुए बताया कि जिले में इस समय पेट्रोल पंप पर मालिकों की मनमानी चल रही है। कई स्थानों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है और जहां मिल रहा है वहां उसकी मात्रा सीमित कर दी गई है।