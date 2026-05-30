अवैध संबंध के विरोध पर पत्नी की हत्या, प्रेमिका ने भी दिया साथ, बलिया पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

जानकारी के मुताबिक, बहादुरपुर के गड़वार के रहने वाले श्याम देव प्रजापति ने अपनी बेटी प्रीति की शादी पिछले साल 6 मार्च को चुन्नीलाल प्रजापति से की थी। शादी के 14 महीने बाद 22 मई को प्रीति के गुम हो जाने की बात पति द्वारा उसके परिजनों को बताई गई। इसके साथ ही पुलिस में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया गया। पुलिस को 24 मई को शिवपुरी दियरा इलाके में झाड़ियां से प्रीति का शव बरामद हुआ। प्रीति के परिजनों ने आरोप लगाया कि दहेज की खातिर ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को प्रताड़ित किया करते थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।