कन्नौज: गैंगस्टर केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख को 8 साल की सजा

दरअसल, अगस्त 2024 में नौकरी के लिए 15 साल की नाबालिक अपने बुआ के साथ नवाब सिंह के कॉलेज में पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान नाबालिक की बुआ कहीं चली गई और नवाब सिंह ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता ने ही पुलिस को फोन करके सूचना दी और जब पुलिस पहुंची तो नवाब सिंह बिस्तर पर पड़ा था और पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में थी। इसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, नाबालिक द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद नवाब सिंह को जेल भेज दिया गया।