कन्नौज: गैंगस्टर केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख को 8 साल की सजा

पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह और उसके भाई नीलू को जेल की सजा (Image: Patrika)
Nawab singh imprisoned news kannauj: कन्नौज कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह और उसके छोटे भाई नीलू यादव को 8-8 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, कन्नौज की कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह और उसके भाई नीलू यादव को गैंगस्टर एक्ट में 8-8 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान रेप पीड़िता की बुआ से पुलिस की तीखी बहस भी हुई थी। इस संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था। बताया जा रहा है कि कौशांबी की जेल से लाने के बाद पीड़िता की बुआ ने अपने समर्थकों से बातचीत की कोशिश की थी। ऐसा करने से पुलिसकर्मियों ने पीड़िता की बुआ को रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस से उसकी बहस हुई थी। दरअसल, नवाब सिंह बांदा की जेल में बंद है।
दरअसल, अगस्त 2024 में नौकरी के लिए 15 साल की नाबालिक अपने बुआ के साथ नवाब सिंह के कॉलेज में पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान नाबालिक की बुआ कहीं चली गई और नवाब सिंह ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता ने ही पुलिस को फोन करके सूचना दी और जब पुलिस पहुंची तो नवाब सिंह बिस्तर पर पड़ा था और पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में थी। इसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, नाबालिक द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद नवाब सिंह को जेल भेज दिया गया।
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