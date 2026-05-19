आईएमडी का 20 जिलों के लिए ऑरेंज और 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट, कन्नौज में भयंकर गर्मी

20 मई को बागपत, कन्नौज, मैनपुरी, हरदोई, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, जौनपुर, भदोई, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बनारस और आजमगढ़ का तापमान 40 से 50 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसी प्रकार 21 मई को बागपत, कन्नौज, मैनपुरी, हरदोई, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बनारस, और आजमगढ़ का तापमान 40 से 50 के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तापमान सूचकांक के हिसाब से येलो अलर्ट जारी किया है।