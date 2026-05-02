Kannauj News: ग्रीनफील्ड हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कुचला, तीन की मौत, एक गंभीर

इसी दौरान जौनपुर जिले के बभानियावन गांव निवासी अंकेत विश्वकर्मा (28) अपने दोस्त रोहित (30) के साथ दूसरी बाइक से उसी दिशा में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहन आइस कोल्ड स्टोरेज के सामने दोनों बाइकों में जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी बाइक सवार उछलकर हाईवे पर जा गिरे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर गिरे लोगों को कुचल दिया। हादसे में जौनपुर निवासी अंकेत विश्वकर्मा और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। बुलेट सवार मन्नू तिवारी और उनकी बेटी दिव्या तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए।