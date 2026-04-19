मां के लिए दवा लेने निकली 18 साल की छात्रा, अगली सुबह खाई में मिली लाश, गर्दन पर गंभीर चोट के निशान

पुलिस के अनुसार शव पर धारदार हथियार से किए गए हमले के स्पष्ट निशान हैं। सिर और गर्दन पर गहरी चोटें पाई गई हैं। यह देखकर लगता है कि युवती के साथ निर्मम तरीके से हत्या की गई है। शव सड़क से थोड़ी दूरी पर खाई में गिरा हुआ मिला था। प्रतीक्षा पाल 18 साल की थी और एक निजी महाविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता अहिबरन सिंह पाल नागपुर में एक पेपर मिल में प्राइवेट नौकरी करते हैं। भाई अमन पाल अहमदाबाद की पेपर मिल में काम करता है। पिता और भाई दोनों घर से दूर रहते हैं। घर में मां ऊषा पाल के साथ अंशिका रहती थी। पिता और भाई की गैरमौजूदगी में वह पढ़ाई के साथ-साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। शव मिलने की सूचना मिलते ही पिता और भाई घर के लिए रवाना हो गए हैं।