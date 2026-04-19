मां के लिए दवा लेने निकली 18 साल की छात्रा, अगली सुबह खाई में मिली लाश, गर्दन पर गंभीर चोट के निशान

घर की जिम्मेदारी संभालने वाली अंशिका का खौफनाक अंत
Pratiksha Pal Murder News: कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीएससी की 18 वर्षीय छात्रा प्रतीक्षा पाल उर्फ अंशिका का शव शुक्रवार को घर से दवा लाने निकलने के बाद सड़क किनारे एक गहरी खाई में मिला। शव पर धारदार हथियार से सिर और गर्दन पर गंभीर हमले के निशान हैं। यह घटना इलाके में सनसनी फैला रही है। प्रतीक्षा पाल नगर के मोहल्ला भैनपुरा नई बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे वह अपनी मां ऊषा पाल की दवा लाने के लिए घर से पैदल निकली थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार वाले चिंतित हो गए। उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला।
शनिवार को फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज थाना क्षेत्र में उधरनपुर पुल के पास सड़क किनारे 15 फीट गहरी खाई में एक युवती का शव पड़ा होने की सूचना मिली। परिजनों को जब यह जानकारी हुई, तो उनके रिश्तेदार लोहिया अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। वहां उन्होंने शव की शिनाख्त प्रतीक्षा पाल के रूप में की।
पुलिस के अनुसार शव पर धारदार हथियार से किए गए हमले के स्पष्ट निशान हैं। सिर और गर्दन पर गहरी चोटें पाई गई हैं। यह देखकर लगता है कि युवती के साथ निर्मम तरीके से हत्या की गई है। शव सड़क से थोड़ी दूरी पर खाई में गिरा हुआ मिला था। प्रतीक्षा पाल 18 साल की थी और एक निजी महाविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता अहिबरन सिंह पाल नागपुर में एक पेपर मिल में प्राइवेट नौकरी करते हैं। भाई अमन पाल अहमदाबाद की पेपर मिल में काम करता है। पिता और भाई दोनों घर से दूर रहते हैं। घर में मां ऊषा पाल के साथ अंशिका रहती थी। पिता और भाई की गैरमौजूदगी में वह पढ़ाई के साथ-साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। शव मिलने की सूचना मिलते ही पिता और भाई घर के लिए रवाना हो गए हैं।
छिबरामऊ कोतवाली पुलिस इस मामले में सक्रिय हो गई है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज में अंशिका पैदल जाते हुए साफ दिख रही है। उसके कुछ आगे एक युवक सफेद रंग की बाइक पर धीमी गति से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस इस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खासकर युवतियों के परिवार चिंतित हैं। स्थानीय लोग पुलिस से जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। परिवार अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। अंशिका जैसी होशियार और जिम्मेदार लड़की का इस तरह से जाना पूरे परिवार को तोड़कर रख गया है। पुलिस की जांच पर सभी की नजर टिकी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
कन्नौज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग