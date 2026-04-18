इल्जामों का बोझ न सह पाई लड़की, मंगेतर के मौत के बाद जहर खाकर खुद दे दी जान, 1 घंटे हुई थी दोनों में बात

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि सूरज की मौत फांसी लगाकर हुई थी। वहीं कोमल की मौत जहर खाने से हुई, लेकिन उसके शरीर पर डंडे से पीटने के कई निशान भी मिले हैं। पुलिस अब इस पिटाई की भी जांच कर रही है। कोमल के पिता संतोष ने बताया कि बेटी की जिद पर वे सूरज के घर गौरी त्रिभानपुर गए थे। वहां सूरज के परिवार की महिलाओं ने कोमल को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए खूब गालियां दीं और भला-बुरा कहा। कोमल को शव तक छूने नहीं दिया गया। घर लौटने के बाद कोमल बहुत उदास हो गई और रात में जहर खा लिया। पिता ने पिटाई की बात तो नहीं बताई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हो चुकी है।