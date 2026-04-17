प्लीज अंकल छोड़ दो… तभी नहीं माना टैक्सी ड्राइवर, घर में अकेली 9 साल की बच्ची के साथ किया रेप

Budaun Crime News: बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 30 साल के टैक्सी चालक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता बच्ची को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बृहस्पतिवार की शाम मंडी समिति पुलिस चौकी इलाके के एक मोहल्ले में यह घटना हुई। बच्ची की मां किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर पर बच्ची अकेली थी। इसी दौरान परिवार का पुराना परिचित युवक घर पहुंच गया। बच्ची को अकेला देखकर उसने घर के अकेलेपन का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। जब मां घर लौटी तो बच्ची ने सारी बात बताई। मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।