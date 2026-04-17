प्लीज अंकल छोड़ दो… तभी नहीं माना टैक्सी ड्राइवर, घर में अकेली 9 साल की बच्ची के साथ किया रेप

File Photo: Patrka
Budaun Crime News: बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 30 साल के टैक्सी चालक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता बच्ची को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बृहस्पतिवार की शाम मंडी समिति पुलिस चौकी इलाके के एक मोहल्ले में यह घटना हुई। बच्ची की मां किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर पर बच्ची अकेली थी। इसी दौरान परिवार का पुराना परिचित युवक घर पहुंच गया। बच्ची को अकेला देखकर उसने घर के अकेलेपन का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। जब मां घर लौटी तो बच्ची ने सारी बात बताई। मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक पीड़िता के परिवार का पहले से परिचित था। वह काफी समय से उनके घर आता-जाता था। परिवार उसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए किसी पर संदेह नहीं करता था। आरोपी ने इसी जान-पहचान का गलत फायदा उठाया।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची को तुरंत उपचार के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम विनय कुमार है। वह कादरचौक थाना क्षेत्र के कासिमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिल्ली में रहकर रैपिडो कंपनी की टैक्सी चलाता था। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है।
परिवार वाले बताते हैं कि आरोपी उनके घर सालों से आता था। वे उसे भरोसेमंद मानते थे। लेकिन उसने इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर नाबालिग बच्ची के साथ अपराध किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले की गहन जांच चल रही है ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। पीड़िता बच्ची को अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।
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