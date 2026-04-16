घूमाने के बहाने घर से ले आया बाहर, पहले पत्नी का काटा गला, फिर खुद पर किए कई वार

चाकू मारने के बाद अवधेश ने उसे वापस अपने बैग में रख लिया। काफी देर तक दोनों वहां बेहोश पड़े रहे। घायल हालत में भी गुड्डी ने हिम्मत दिखाई और अपनी छोटी बेटी नीलम को फोन कर पूरी घटना बता दी। बेटी ने तुरंत परिवार को सूचना दी। परिजनों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को निकाला। अवधेश गोस्वामी थाना पूंछ के तला मोहल्ला का रहने वाला है। वह एक स्थानीय होटल में खाना बनाने का काम करता है। उसके परिवार में पत्नी गुड्डी के अलावा 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। तीन दिन पहले ही अवधेश और गुड्डी दिल्ली से अपनी बड़ी बेटी नीतू से मिलकर लौटे थे। दिल्ली से वापस आने के बाद अवधेश घर बनाने का काम कर रहा था। बुधवार को वह पत्नी को साथ लेकर निकला था। परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था, लेकिन घटना की सही वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।