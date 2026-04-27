प्रेगनेंट महिला के सीने पर बैठकर पेट को जोर से दबाया जिससे बच्चा निकले जल्दी बाहर, नवजात की मौत, बदायूं का सनसनीखेज मामला

मामले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। कादरचौक क्षेत्र के ग्राम ललसी नगला निवासी छोटेलाल के मुताबिक, उनकी पत्नी कृष्णा को रविवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादरचौक लाया गया था। आरोप है कि वहां भर्ती करने के बाद इलाज या उचित परीक्षण के बजाय उन्हें किसी बड़े सरकारी अस्पताल रेफर नहीं किया गया, बल्कि कथित तौर पर वहां तैनात एएनएम शशिलता और दाई बबीता ने एमओआईसी से बात कर उन्हें निजी नर्सिंग होम भेज दिया।