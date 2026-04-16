मामा ने 17 साल की भांजी को किया प्रेग्नेंट; डरा-धमका कर करता था दुष्कर्म, मां को भी दी जान से मारने की धमकी

आरोपी ने ना केवल दुष्कर्म किया, बल्कि किशोरी को मानसिक रूप से इस कदर डरा दिया कि वह लंबे समय तक चुप रहने पर मजबूर रही। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। इस डर के कारण किशोरी अंदर ही अंदर घुटती रही और अपने साथ हुए इस अन्याय को किसी से साझा नहीं कर सकी।