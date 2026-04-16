16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मामा ने 17 साल की भांजी को किया प्रेग्नेंट; डरा-धमका कर करता था दुष्कर्म, मां को भी दी जान से मारने की धमकी

Mama Impregnates 17 Year Old Bhanji: मामा ने 17 साल की भांजी को प्रेग्नेंट कर डाला। मामा भांजी को डरा धमका कर दुष्कर्म करता था। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Apr 16, 2026

mama impregnates 17 year old niece threatens and rapes her crime news lucknow

मामा ने 17 साल की भांजी को किया प्रेग्नेंट, फोटो सोर्स-Ai

Mama Impregnates 17 Year Old Bhanji: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र से जुड़ी एक घटना ने एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले मामा ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर दुष्कर्म किया।

आरोपी गोमतीनगर के बड़ी जुगौली क्षेत्र का निवासी है। उसने ने पारिवारिक संबंधों का फायदा उठाते हुए इस कृत्य को अंजाम दिया। किशोरी अक्सर अपने रिश्तेदार के घर आती-जाती थी, जहां आरोपी ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया।

धमकी और खौफ का साया

आरोपी ने ना केवल दुष्कर्म किया, बल्कि किशोरी को मानसिक रूप से इस कदर डरा दिया कि वह लंबे समय तक चुप रहने पर मजबूर रही। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। इस डर के कारण किशोरी अंदर ही अंदर घुटती रही और अपने साथ हुए इस अन्याय को किसी से साझा नहीं कर सकी।

गर्भावस्था से हुआ खुलासा

मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोरी गर्भवती हो गई। शारीरिक परिवर्तनों को देखकर जब परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की, तब किशोरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आपबीती सुनाई। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर बताया कि कैसे उसके मामा ने डरा-धमकाकर उसके साथ गलत काम किया था।

आरोपी के परिवार का अमानवीय रवैया

जब पीड़िता की मां न्याय की उम्मीद में आरोपी के घर पहुंची, तो वहां स्थिति और भी खराब हो गई। आरोपी की मां ने अपनी गलती सुधारने या पश्चाताप करने के बजाय पीड़िता की मां के साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि पीड़िता के परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए गोमतीनगर पुलिस तुरंत हरकत में आई। इंस्पेक्टर गोमतीनगर बृजेश चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर, देर रात पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को जुगौली रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया।

कानूनी धाराएं और वर्तमान स्थिति

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म (Rape), जान से मारने की धमकी देना और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वर्तमान में किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले के सभी साक्ष्यों को मजबूती से जुटा रही है जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।

ये भी पढ़ें

‘एक दिन में 4 से 5 लोगों के साथ सोना पड़ता था, बहुत पीड़ा होती थी’, कक्षा 9वीं की दुष्कर्म पीड़िता बोली, पग-पग हुआ फरेब
गोरखपुर
gorakhpur class 9th student raped victim says she had to sleep with four to five men day crime news up

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Apr 2026 01:00 pm

Published on:

16 Apr 2026 12:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मामा ने 17 साल की भांजी को किया प्रेग्नेंट; डरा-धमका कर करता था दुष्कर्म, मां को भी दी जान से मारने की धमकी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Panchayat Election पर बड़ा दिन: इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई, फैसले से साफ होगी तस्वीर

यूपी पंचायत चुनाव पर आज हाई कोर्ट सुनवाई, संशय बरकरार, फैसले पर टिकी नजरें (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow आग कांड: 250 झोपड़ियां राख, सैकड़ों बेघर, महिलाओं का दर्दनाक विलाप

लखनऊ अग्निकांड: 250 से अधिक झोपड़ियां राख, उजड़ गई सैकड़ों परिवारों की दुनिया (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

बम की तरह फट गया AC का कंप्रेसर! आग की लपटें विकराल होने के बाद मची अफरातफरी; बैंक्वेट हॉल में लगी आग

ac compressor exploded like bomb causing panic as flames grew fierce lucknow
लखनऊ

गर्मी का प्रचंड असर: लखनऊ समेत कई जिलों में पारा 40 पार, जानें नया अपडेट

लखनऊ समेत यूपी में बढ़ी गर्मी की तपिश (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
लखनऊ

लखनऊ अग्निकांड: जलती बस्ती की खौफनाक तस्वीरें आई सामने, तबाही देख कांप उठा शहर

1200 झोपडियां जलीं, हजारों बेघर, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.