‘मेरे साथ उसने कई बार रेप किया, मां उसे मत छोड़ना’, पिता के सामने ही लगा दी पीड़ित बेटी ने छलांग

पीड़िता के पिता का आरोप है कि मनीष नामक युवक, जो पहले से शादीशुदा है, पिछले 2 वर्षों से उनकी बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था। करीब 2 साल पहले वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और बाद में ISBT पर छोड़कर फरार हो गया। उस समय भी किशोरी ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन परिजनों ने किसी तरह उसे संभाल लिया था। इसके बावजूद आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसे अपने जाल में फंसाए रखा।