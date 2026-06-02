आगरा में पति को दूसरी महिला के साथ देख भड़की पत्नी, बीच सड़क पर  मारपीट, दोनों के कपड़े भी फटे

Fight between two women in Agra: आगरा में पति को दूसरी महिला के साथ देख पत्नी आग बबूला हो गई और उसने बीच सड़क पर महिला की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान दोनों ही महिलाओं के कपड़े भी फट गए। जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों ही महिलाएं एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, जबकि एक युवक दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में गाली भी सुनाई पड़ रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो ताजगंज क्षेत्र का बताया जाता है। इस संबंध में पुलिस की कोई टिप्पणी नहीं आई है।