1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार में टक्कर: राजस्थान के चुरू जा रहे दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत

Lucknow Agra Expressway Accident: आगरा में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हो गया जब कार में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दो सगे भाई सहित तीन की मौत हो गई, जबकि पांच घायल हैं।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Jun 01, 2026

सड़क हादसे में तीन की मौत, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Lucknow-Agra Expressway Accident: आगरा के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह उस समय करना हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार कार आगे चल रही कंटेनर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम भी पहुंच गई। कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत्यु घोषित कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आधा हिस्सा कंटेनर में घुस गया। घटना फतेहाबाद थाना क्षेत्र की है।

मृतकों में दो सगे भाई सहित तीन शामिल

उत्तर प्रदेश के आगरा में आज सुबह भीषण हादसा हो गया। जब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद थाना क्षेत्र से गुजर रही कार आगे चल रहे कंटेनर में टक्कर मार दी। घटना के समय कार की स्पीड बहुत अधिक थी। जिससे करीब आधी गाड़ी पिच्चा हो गई। घटना के समय कार में कुल आठ लोग बैठे थे। जिनमें तीन की मौत हो गई। मृतकों में शंकर कुमार और सुनील कुमार सगे भाई थे, जबकि एक महिला प्रीति की भी मौत हो गई।

घायलों में चुरु राजस्थान का का रहने वाला ड्राइवर भी शामिल

घायलों में परमिता कुमारी, पूजा कुमारी, राजीव कुमार (राजू), आयांश और मोहम्मद शोएब पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी चुरु राजस्थान शामिल हैं। बताया जाता है कि नींद आने के कारण कार चालक मोहम्मद शोएब समझ नहीं पाया और तेज रफ्तार में कंटेनर में टक्कर मार दी। घटना के समय सभी राजस्थान के चुरू शादी में शामिल होने जा रहे थे।

एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया

सूचना पाकर मौके पर पहुंची फतेहाबाद थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। यूपीडा की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के एस एन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

क्या कहती है आगरा पुलिस?

आगरा पुलिस ने बताया कि फतेहाबाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पांच घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना में तीन की मौत हुई है। जिनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई है।‌

ये भी पढ़ें

संदिग्ध अमेरिकी को महाराजगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते था भागने के फिराक में
महाराजगंज
महाराजगंज पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध अमेरिकी, फोटो सोर्स- महाराजगंज पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 12:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार में टक्कर: राजस्थान के चुरू जा रहे दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा में शादी की तस्वीरें देखने बैठी पत्नी, पेनड्राइव खुलते ही पति दूसरी लड़कियों संग दिखा

Husband Obscene Videos Found, Agra Crime News
आगरा

आगरा जिपलाइन हादसा: फूट-फूटकर रोए माता-पिता, कहा-2 घंटे तक तड़पता रहा बेटा, फर्स्ट एड तक नहीं था

Agra zipline accident, Agra zonal park incident, UP news in Hindi, Kunal Agarwal death, Agra DM Manish Bansal,
आगरा

‘मेरी बेटी ला दो, आगरा में मासूम की मौत के बाद पिता का दर्द देख नम हुईं आंखें

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

आगरा में बकरीद पर नहीं दी बकरे की कुर्बानी, मुस्लिम परिवार ने पेश की नई मिसाल, बकरे की तस्वीर वाला काटा केक

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

‘बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाए’, गर्भवती पत्नी को पीटा’, पति की करतूत जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Woman Harassment
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.