आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार में टक्कर: राजस्थान के चुरू जा रहे दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत

Lucknow-Agra Expressway Accident: आगरा के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह उस समय करना हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार कार आगे चल रही कंटेनर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम भी पहुंच गई। कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत्यु घोषित कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आधा हिस्सा कंटेनर में घुस गया। घटना फतेहाबाद थाना क्षेत्र की है।