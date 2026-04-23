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बदायूं

‘पापा-पापा, मामा ने जंगल में ले जाकर गलत काम किया’, 5 साल की बच्ची के साथ रेप, हैवानियत की हदें पार!

Mama Raped His Bhanji: 5 साल की बच्ची ने पापा को आपबीती सुनाते हुए कहा कि मामा ने जंगल में ले जाकर गलत काम किया। जानिए पूरा मामला क्या है?

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बदायूं

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Harshul Mehra

Apr 23, 2026

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5 साल की बच्ची के साथ मामा ने किया रेप। फोटो सोर्स-AI

Mama Raped His Bhanji: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की मर्यादा और मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके अपने ही दूर के रिश्ते के मामा ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया।

शादी की खुशियों के बीच से अपहरण

घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है, जब कादरचौक थाना क्षेत्र के एक गांव में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। गांव के लोग और रिश्तेदार दावत और जश्न में मशगूल थे। इसी दौरान 5 साल की मासूम बच्ची भी वहां मौजूद थी। बच्ची के पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, उनकी पत्नी का दूर का भाई, सर्वेश, भी इस वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था।

शाम करीब साढ़े 7 बजे, जब दावत चल रही थी, आरोपी सर्वेश ने मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाया। उसने परिजनों का भरोसा जीता और बच्ची को 'खाना खिलाने' के बहाने अपने साथ ले गया। परिजनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वे अपना रिश्तेदार समझ रहे हैं, उसके मन में इतनी घिनौनी साजिश चल रही है।

रात भर परिजनों की बेचैनी और तलाश

जब काफी देर बीत जाने के बाद भी बच्ची वापस नहीं लौटी, तो परिजनों के मन में आशंका पैदा हुई। उन्होंने गांव में और शादी वाले घर में बच्ची की तलाश शुरू की। जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि सर्वेश बच्ची को बहुत पहले ही ले जा चुका था। आरोपी का कहीं पता नहीं था और बच्ची भी लापता थी।

पूरी रात परिजनों ने गांव, खेतों और आसपास के इलाकों में बच्ची की खोजबीन की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

जंगल में दरिंदगी और सुबह बच्ची की बरामदगी

बुधवार सुबह करीब 5 बजे, आरोपी सर्वेश ने बच्ची को गांव के बाहर सुनसान जगह पर छोड़ दिया और खुद वहां से फरार हो गया। बदहवास हालत में जब बच्ची अपने घर पहुंची, तो उसने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। बच्ची ने अपने पिता को बताया, ''मामा बहला-फुसलाकर जंगल ले गए थे, जहां उसने गलत काम (दुष्कर्म) किया।'' बच्ची की हालत देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई। उझानी के क्षेत्राधिकारी (CO) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी सर्वेश के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को तुरंत चिकित्सीय सहायता प्रदान की गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका मेडिकल परीक्षण और उपचार चल रहा है।

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।

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Published on:

23 Apr 2026 01:13 pm

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