‘पापा-पापा, मामा ने जंगल में ले जाकर गलत काम किया’, 5 साल की बच्ची के साथ रेप, हैवानियत की हदें पार!

बुधवार सुबह करीब 5 बजे, आरोपी सर्वेश ने बच्ची को गांव के बाहर सुनसान जगह पर छोड़ दिया और खुद वहां से फरार हो गया। बदहवास हालत में जब बच्ची अपने घर पहुंची, तो उसने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। बच्ची ने अपने पिता को बताया, ''मामा बहला-फुसलाकर जंगल ले गए थे, जहां उसने गलत काम (दुष्कर्म) किया।'' बच्ची की हालत देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।