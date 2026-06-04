उन्नाव में UPSC की तैयारी कर रही युवती को नर्सिंग होम संचालक में प्रेम जाल में फंसाया, दो बार कराया गर्भपात, अब हत्या

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडी नगर नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 2 वर्ष पहले 10 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा में स्थित उत्तम हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए गई थी। इसी दौरान युवती की मुलाकात अस्पताल के संचालक देवकांत उत्तम से हुई। उपचार के दौरान ही देवकांत उत्तम में युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बातचीत करने लगा। नर्सिंग होम संचालक बातचीत के दौरान युवती को शादी का झांसा देकर गलत काम किया। उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए।