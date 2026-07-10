उन्नाव में गंगा का जल स्तर बढ़ा: डीएम ने हरिद्वार-बिजनौर-टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर किया अलर्ट

Unnao Ganga water level rises: उन्नाव जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ प्रभावित प्रभावित क्षेत्रों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार, बिजनौर और टिहरी बांध से छोड़े जाने वाले पानी के विषय में जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जलस्तर की निगरानी की जाए। इस मौके पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित ठहराने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। वहीं लेखपाल को क्षेत्र में ही रहने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक श्रीकांत कटिहार भी मौजूद थे।