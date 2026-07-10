10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव में गंगा का जल स्तर बढ़ा: डीएम ने हरिद्वार-बिजनौर-टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर किया अलर्ट

Ganga water level rises: उन्नाव में गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने एसएसपी के साथ कटान क्षेत्र का दौरा किया। 24 घंटे गंगा के जलस्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jul 10, 2026

गंगा का जल सड़क किनारे पहुंचा, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

गंगा का जल सड़क किनारे पहुंचा, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

Unnao Ganga water level rises: उन्नाव जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ प्रभावित प्रभावित क्षेत्रों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार, बिजनौर और टिहरी बांध से छोड़े जाने वाले पानी के विषय में जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जलस्तर की निगरानी की जाए। इस मौके पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित ठहराने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। वहीं लेखपाल को क्षेत्र में ही रहने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक श्रीकांत कटिहार भी मौजूद थे।

कटान का किया गया निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मानसून और गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने आज संभावित बाढ़ क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। विकासखंड फतेहपुर-84 के शिवराजपुर-दबौली मार्ग पर गंगा की मुख्य धारा से हुए सड़क कटान को  देखा। उन्होंने हरिद्वार, बिजनौर और टिहरी बांध से छोड़े जाने वाले पानी की लगातार जानकारी रखने के लिए अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए। ‌

24 घंटे मॉनिटरिंग करने के निर्देश

डीएम ने अधिशासी अभियंता से कहा कि गंगा का जलस्तर चेक कर प्रतिदिन रिपोर्ट दी जाए। 24 घंटे जलस्तर की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने डाउन स्ट्रीम कंट्रोल की कार्ययोजना जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए। ‌

कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं सोना चाहिए

जिलाधिकारी ने एसडीएम सफीपुर व बांगरमऊ को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहरने के लिए स्थान को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं सोना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। शिविर में रहने वालों के लिए भोजन-पानी और पशुओं के भूसा-चारे की भी व्यवस्था पहले से कर ली जाए। 

प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सूची तैयार करें

जिलाधिकारी ने एसडीएम को यह भी निर्देश दिये कि लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों की सूची तैयार कर ले। लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में डुगडुगी पिटवाकर लोगों को पहले से ही सूचित किया जाए। ताकि बाढ़ आने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। 

मेडिकल टीम को भी लेकर दिया निर्देश

डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित गांवों में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का सर्वे करवा लें। मेडिकल टीम गठित कर उन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिए। मेडिकल टीम के पास एंटी-वेनम, डायरिया, बुखार, खांसी-जुकाम सहित अन्य जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम, एसडीएम सफीपुर, बांगरमऊ, क्षेत्राधिकारी सफीपुर आदमी मौजूद थे।

प्रयागराज में आज मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी

ये भी पढ़ें
मूसलाधार बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 07:08 pm

Published on:

10 Jul 2026 07:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में गंगा का जल स्तर बढ़ा: डीएम ने हरिद्वार-बिजनौर-टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी छोड़ गई, भाजपा नेता पिता को माना गुनहगार… फिर शनि मंदिर में लिख दी खौफनाक मौत की कहानी

BJP leader killed : बेटे ने ही पिता को मार डाला, PC- Patrika
उन्नाव

मानसून की दस्तक, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में भीषण हादसा, स्लीपर बस और कार की टक्कर में 5 की मौत, 8 घायल

Unnao road accident, sleeper bus crash
उन्नाव

घर में रखी थी लाश, बर्फ लेने जा रहे दो रिश्तेदारों की भी हुई मौत; उन्नाव की घटना से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Accident in Unnao
उन्नाव

उन्नाव में पैसे नहीं देने पर पुलिस ने युवक को पीटा, बिना हेलमेट के बाइक से जा रहा था खेत, एसपी से शिकायत

एसएसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचा पीड़ित, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.