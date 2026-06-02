गूगल मैप के चक्कर में बड़ा हादसा! एक्सप्रेसवे पर पलटी जयपुर के श्रद्धालुओं की कार, बाल-बाल बची जान

ईंधन की टंकी खाली होते देख ड्राइवर ने गूगल मैप के अनुसार कार को हवाई पट्टी पर बने एक इमरजेंसी कट की तरफ मोड़ दिया। हकीकत यह थी कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के इस हिस्से में कोई सीएनजी पंप था ही नहीं और आगे का वह इमरजेंसी रास्ता भी पूरी तरह बंद था। अंधेरे में अचानक सामने रास्ता बंद देख ड्राइवर ने घबराहट में जैसे ही जोरदार ब्रेक लगाए, तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई।