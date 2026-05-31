Kanpur News: नाबालिगों की बाइक राइड पर डीएम का बड़ा एक्शन, गंगा बैराज के स्टंटबाजों की अब खैर नहीं

सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और अभिभावकों की भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए जा रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डीएम ने बताया कि इस वर्ष अब तक 12 ऐसे चालान किए जा चुके हैं, जिनमें नाबालिग वाहन चलाते मिले। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को वाहन न देने की अपील करते हुए कहा कि लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रशासन अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगा।