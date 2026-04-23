23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: शराबी पिंटू पायलट ने मासूम को बैठाकर किया स्टंट, फिर चढ़ा दिया पहिया

Kanpur Accident:कानपुर के चमनगंज में नशे में धुत ई-रिक्शा चालक ने छह वर्षीय बच्चे को स्टंट के दौरान गिराकर कुचल दिया। गंभीर घायल बच्चे का इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने आठ आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 23, 2026

सांकेतिक फोटो

कानपुर के चमनगंज में चंद्रिका देवी चौराहा निवासी बीना का छह वर्षीय बेटा अमन इलाके के बच्चों के साथ गांधी पार्क स्थित हनुमान मंदिर के पास भंडारे के दौरान खेल रहा था। इसी दौरान क्षेत्र का पिंटू पायलट शराब के नशे में वहां पहुंचा और मासूम को बहलाकर अपने मालवाहक ई-रिक्शा में बैठा लिया। शुरुआत में यह एक सामान्य सवारी जैसा लगा, लेकिन कुछ ही देर में यह खतरनाक खेल में बदल गया, जिसने एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया।

स्टंट के नाम पर मासूम को कुचलने का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ने ई-रिक्शा को तेज रफ्तार में चलाते हुए स्टंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद अचानक उसने अमन को चलते वाहन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी ने उसी बच्चे के ऊपर ई-रिक्शे का पहिया चढ़ा दिया। इस भयावह घटना से मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए और अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। यह घटना नशे में धुत लोगों की लापरवाही का खौफनाक उदाहरण बनकर सामने आई है।

रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही मां को मिली धमकी

घटना के बाद पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश भी सामने आई। बीना का आरोप है कि जब वह चमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही थीं, तभी आरोपी और उसके साथियों ने रास्ते में रोक लिया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे परिवार दहशत में आ गया। इसके बावजूद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस तक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस घटना ने इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

आठ आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा, गिरफ्तारी की कोशिश

मामले में रायपुरवा पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिंटू पायलट, ई-रिक्शा मालिक धीरज, उसकी पत्नी और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, धमकी और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 01:37 pm

Published on:

23 Apr 2026 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: शराबी पिंटू पायलट ने मासूम को बैठाकर किया स्टंट, फिर चढ़ा दिया पहिया

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:शादी के 6 महीने बाद पत्नी गई मायके, 7 साल नहीं लौटी, युवक ने कर ली आत्महत्या

कानपुर

Kanpur News:डीएम का सख्त अल्टीमेटम,3 दिन में सिलेंडर डिलीवर करो, नहीं तो FIR तय

कानपुर

कानपुर में बदलती शिक्षा की तस्वीर, 20 लाख की लागत से सजा नया ‘स्टडी हब’, बैठने की क्षमता दोगुनी

कानपुर

खून में जहर! कानपुर देहात के 336 लोगों में मिला खतरनाक क्रोमियम, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

कानपुर

Kanpur News:आधी रात का खौफनाक सच, शराब, गुस्से और सनक ने घर को बना दिया कत्लगाह

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.