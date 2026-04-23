Kanpur News: शराबी पिंटू पायलट ने मासूम को बैठाकर किया स्टंट, फिर चढ़ा दिया पहिया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ने ई-रिक्शा को तेज रफ्तार में चलाते हुए स्टंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद अचानक उसने अमन को चलते वाहन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी ने उसी बच्चे के ऊपर ई-रिक्शे का पहिया चढ़ा दिया। इस भयावह घटना से मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए और अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। यह घटना नशे में धुत लोगों की लापरवाही का खौफनाक उदाहरण बनकर सामने आई है।