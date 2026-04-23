Kanpur News: शराबी पिंटू पायलट ने मासूम को बैठाकर किया स्टंट, फिर चढ़ा दिया पहिया

सांकेतिक फोटो
कानपुर के चमनगंज में चंद्रिका देवी चौराहा निवासी बीना का छह वर्षीय बेटा अमन इलाके के बच्चों के साथ गांधी पार्क स्थित हनुमान मंदिर के पास भंडारे के दौरान खेल रहा था। इसी दौरान क्षेत्र का पिंटू पायलट शराब के नशे में वहां पहुंचा और मासूम को बहलाकर अपने मालवाहक ई-रिक्शा में बैठा लिया। शुरुआत में यह एक सामान्य सवारी जैसा लगा, लेकिन कुछ ही देर में यह खतरनाक खेल में बदल गया, जिसने एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ने ई-रिक्शा को तेज रफ्तार में चलाते हुए स्टंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद अचानक उसने अमन को चलते वाहन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी ने उसी बच्चे के ऊपर ई-रिक्शे का पहिया चढ़ा दिया। इस भयावह घटना से मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए और अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। यह घटना नशे में धुत लोगों की लापरवाही का खौफनाक उदाहरण बनकर सामने आई है।
घटना के बाद पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश भी सामने आई। बीना का आरोप है कि जब वह चमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही थीं, तभी आरोपी और उसके साथियों ने रास्ते में रोक लिया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे परिवार दहशत में आ गया। इसके बावजूद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस तक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस घटना ने इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामले में रायपुरवा पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिंटू पायलट, ई-रिक्शा मालिक धीरज, उसकी पत्नी और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, धमकी और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
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