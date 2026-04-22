खून में जहर! कानपुर देहात के 336 लोगों में मिला खतरनाक क्रोमियम, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

कानपुर देहात के रनियां औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 से 28 मार्च तक विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के रक्त और पेशाब के नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ कि 336 लोगों में लोगों के शरीर में क्रोमियम और मरकरी जैसे हानिकारक तत्व पाए गए हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य खतरे की ओर इशारा करते हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।