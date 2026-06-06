Kanpur News: घर पहुंचते ही बदल जाता था असली आईफोन, डिलीवरी बॉय और ग्राहकों का खेल आया सामने, मुकदमा दर्ज

पूछताछ में मंजीत से मिली जानकारी के बाद पूरे मामले की परतें खुलने लगीं। अगले दिन दिलीप छह संदिग्ध शिपमेंट लेकर पहुंचा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि ग्राहक और डिलीवरी कर्मी मिलकर यह धोखाधड़ी कर रहे थे। योजना के तहत ग्राहक शिपमेंट घर ले जाकर करीब 20 मिनट के भीतर असली एप्पल उत्पाद निकालकर उसकी जगह नकली उत्पाद रख देता था। नकली उत्पादों को इस तरह तैयार किया जाता था कि वे देखने में असली लगें और उनके सीरियल नंबर भी मिलाने की कोशिश की जाती थी।