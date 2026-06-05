Kanpur News: ‘बुर्का पहनकर दोस्ती की, फिर रची हत्या की साजिश’, प्रकाश चन्द्र गुप्ता हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने खुद को पहचान से बचाने और पुलिस को भ्रमित करने के लिए बुर्का पहन पहना था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए लेडीज बैग, दस्ताने और अन्य सामान का भी इस्तेमाल किया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसी भेष में वह कोचिंग संचालक के संपर्क में आया और सही मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और सामान्य जीवन की तरह व्यवहार करता रहा, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच ने उसकी पूरी साजिश को उजागर कर दिया।