जाम में घंटों नहीं अब मिनटों का खेल! IIT से नौबस्ता तक दौड़ेगी कानपुर मेट्रो, किराया सुनकर खुश हो जाएंगे आप

फिलहाल आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक करीब 16 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो सेवा पहले से संचालित हो रही है। अब कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक के शेष आठ किलोमीटर सेक्शन पर काम लगभग पूरा हो चुका है। इस रूट के शुरू होते ही कॉरिडोर-1 का निर्माण पूरी तरह पूरा माना जाएगा। अब केवल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की अंतिम जांच बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक, यह निरीक्षण इसी सप्ताह होने की संभावना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके तुरंत बाद यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी जाएगी।