Kanpur News: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, लगी भीषण आग दो युवकों की दर्दनाक मौत

पुलिस का कहना है कि काफी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह मृतकों की सही पहचान हो सकी है। डेरापुर थाने के इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि रात के समय ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई होगी जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को मौके से एक जला हुआ पहचान पत्र मिला जिसके जरिए मृतकों की पहचान हो सकी। हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर गुरप्रीत के परिवार में पत्नी पिंकी और दो छोटे बच्चे हैं। पुलिस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।