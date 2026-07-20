Jantar Mantar Protest: ‘युवाओं के दर्द को समझता हूं’, पुलिस ने रोका फिर भी छात्रों के बीच पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद

मंच से छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार अपना धर्म निभा रही है और पुलिस अपना धर्म निभा रही है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मैं इस मिट्टी के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा बना हूं। मैं युवाओं का दर्द समझता हूं और उनकी आवाज बनने के लिए उनके साथ खड़े होने आया हूं। उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार यह सब होने दे रही है।