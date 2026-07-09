Meerut News: ‘दलित बेटी की हत्या पर सरकार जवाब दे’, कांग्रेस ने पूछा- आखिर दलित बेटी को कब मिलेगा न्याय

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बाद अब, यूपी कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूरी घटना का विडियो जारी करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। पोस्ट में भाजपा सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा है कि, 'दलित बेटी की हत्या... और न्याय मांगने वालों पर डंडा!' मेरठ में दलित छात्रा की हत्या से गुस्साए लोग संविधान के दायरे में रहकर न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन आरोप है कि पहले से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी रवि गौतम के साथ SSP द्वारा मारपीट की गई। एक तरफ, दलित बेटी की हत्या दूसरी तरफ, न्याय मांगने वालों पर पुलिस की सख्ती- क्या यही कानून का राज है? अगर जनता अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाता है? भाजपा सरकार जवाब दे- आख़िर पुलिस का डंडा अपराधियों पर चलेगा या न्याय मांगने वालों पर?