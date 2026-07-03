‘मिस्त्री मान जाओ’ फेम निशा चौहान की बेरहमी से हत्या, खुद को घायल कर अस्पताल पहुंचा आरोपी पति

घटना की भनक लगते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेन्सिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने वारदात के समय का सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है जिससे जांच में मदद मिलने की उम्मीद है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली नजर में यह मामला पति-पत्नी के बीच हुए किसी घरेलू विवाद का ही लग रहा है। फिलहाल घायल आरोपी पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।