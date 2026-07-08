‘मैं बहुत डरी हुई हूं, मुझे बचा लीजिए’, बरेली में शिक्षिका ने SSP से मांगी सुरक्षा; जानिए पूरा मामला

शिक्षिका का कहना है कि पति की हत्या का मुकदमा अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही अदालत का फैसला आ सकता है। इसी वजह से सभी आरोपी घबराए हुए हैं और गवाह को जान से मारकर पूरे मामले को कमजोर करना चाहते हैं। संगीता ने दावा किया है कि उनके पास हत्या की साजिश से जुड़े पुख्ता सबूत भी हैं जिन्हें वह पुलिस और जांच एजेंसियों को देने के लिए तैयार हैं। आरोपियों के खौफ के कारण इलाके का कोई भी व्यक्ति खुलकर गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।