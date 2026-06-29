मुख्यमंत्री योगी ने पीलीभीत को दी 569 करोड़ की विकास सौगात, 106 बंगाली परिवारों को मिली भारतीय नागरिकता

मुख्यमंत्री की जनसभा में सुबह से ही हजारों ग्रामीण, लाभार्थी और समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे थे। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान पूरा पंडाल खचाखच भरा नजर आया। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। कार्यक्रम स्थल पर चार स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो।