पीलीभीत का कय्यूम बरेली में चला रहा था अवैध हथियारों का कारोबार, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मकान मालिक भी रडार पर

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक नाजायज 12 बोर तमंचा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर कैंट थाने में उसके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पुलिस की निगरानी से बचने के लिए ठिरिया निजावत खां में शेखू पुत्र जमील के मकान में रह रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि मकान मालिक को उसकी गतिविधियों और पुलिस से बचकर रहने की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने बिना सत्यापन किरायेदार रखने और आरोपी को शरण देने के आरोप में मकान मालिक को भी मामले में नामजद किया है।