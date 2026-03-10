बिजनौर में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश: सरगना समेत 8 अरेस्ट, पिस्टल-तमंचों का जखीरा बरामद

पुलिस को इस गिरोह तक पहुंचने में हाल ही में हुए राजकुमार हत्याकांड की जांच से अहम सुराग मिला। शिवालय हेल्थ केयर सेंटर के संचालक राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने शूटर विकास उर्फ छोटू, डॉक्टर नीरज और हथियार बेचने वाले राजन को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में राजन ने बताया कि उसने तमंचा और पिस्टल अमरोहा निवासी आरिफ से खरीदे थे। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने गिरोह तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की।