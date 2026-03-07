प्रेम-प्रसंग में युवक ने पेड़ से लटककर दी जान, दो दिन पहले गांव में बैठी थी पंचायत, परिवार ने जताई हत्या की आशंका

Love affair suicide case Bijnor: बिजनौर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव घासीवाला में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव शुक्रवार को गांव से कुछ दूरी पर ग्राम समाज की जमीन पर खड़े एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान सागर सरदार उर्फ भोलेू पुत्र कृष्ण सरदार के रूप में हुई है, जो पेशे से कार मैकेनिक था और बैराज रोड स्थित एक गैराज में काम करता था।