बाथरूम में गई थी नहाने, कुछ देर बाद मिली बेहोश… अस्पताल पहुंचते ही मौत

पुलिस के अनुसार, पहली नजर में गैस गीजर से दम घुटने की वजह से मौत लग रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा। जांच के लिए बिसरा सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मृतका के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं।