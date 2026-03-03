3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में गूंजा ‘होली है’ का जयघोष: 1885 स्थानों पर जली होलिका, चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस!

Bijnor News: बिजनौर जिले में 1885 स्थानों पर होलिका दहन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Mar 03, 2026

bijnor holika dahan 2026 celebration

बिजनौर में गूंजा 'होली है' का जयघोष | AI Generated Image

Holika Dahan Bijnor: बिजनौर जिले में सोमवार की रात होलिका दहन का आयोजन बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जिलेभर में लगभग 1885 स्थानों पर होलिका स्थापित की गई थी, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए होलिका की पूजा-अर्चना की।

सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं

इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए विशेष कदम उठाए। पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी हर प्रमुख स्थान पर तैनात थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) ने देर शाम खुद पैदल गश्त कर सभी होली के स्थानों का निरीक्षण किया।

महिलाओं और बच्चों की उत्साही भागीदारी

होली की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए विशेष पूजा-अर्चना की। जौ की बालियों को भूनकर गीत गाते हुए होलिका की परिक्रमा की गई। बच्चों में इस पर्व को लेकर खास उत्साह देखा गया, जो खुशी-खुशी होली के इस आयोजन में शामिल हुए और माहौल को और भी जीवंत बना दिया।

जिले के प्रमुख स्थानों पर उल्लास

बिजनौर शहर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान, श्रीराम चौक, नुमाइश ग्राउंड, रविदास नगर, जाटान, काजीपाड़ा, खत्रियान, शिवजी नगर और पायल कॉलोनी समेत अनेक प्रमुख क्षेत्रों में होलिका दहन हुआ। हर जगह पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कराई और इसके बाद होलिका में अग्नि प्रज्वलित की गई। आग लगते ही लोगों ने 'होली है' के जयघोष के साथ एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी।

उत्सव की देर रात तक धूम

होलिका दहन के बाद आसपास के मोहल्लों और गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे देर रात तक होली का रंग-बिरंगा उत्सव चलता रहा। स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर पारंपरिक मिठाइयों और पकवानों का आनंद लिया। जिले में यह पर्व हर उम्र के लोगों के लिए आनंद और खुशी का प्रतीक बन गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 09:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में गूंजा ‘होली है’ का जयघोष: 1885 स्थानों पर जली होलिका, चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस!

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रिश्तों की आड़ में लूट की साजिश: ससुराल में दामाद की दगाबाजी, बिजनौर में 40 किलो चांदी, 900 ग्राम सोना उड़ाया

son in law steals gold silver bijnor
बिजनोर

सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: बिजनौर में ओवरलोड और अनफिट वाहनों पर शिकंजा, अफसरों को अल्टीमेटम

bijnor overloading checking road safety
बिजनोर

शादी की खुशियां मातम में बदली, 40 फीट गहरी नहर में समाई बोलेरो, 6 दोस्तों की चीखें भी बाहर न आ सकीं!

bijnor bolero accident gangnahar 2 dead
बिजनोर

रोल नंबर सत्यम का, परीक्षा दे रहा था भूपेंद्र! यूपी बोर्ड में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा

up board exam fraud bijnor solver caught
बिजनोर

बिजनौर में कमिश्नर का एक्शन मोड: ग्राम चौपाल से कलेक्ट्रेट तक सख्त निरीक्षण, अफसरों में मची खलबली

bijnor commissioner visit gram chaupal action
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.