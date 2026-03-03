बिजनौर में गूंजा ‘होली है’ का जयघोष: 1885 स्थानों पर जली होलिका, चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस!

इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए विशेष कदम उठाए। पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी हर प्रमुख स्थान पर तैनात थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) ने देर शाम खुद पैदल गश्त कर सभी होली के स्थानों का निरीक्षण किया।