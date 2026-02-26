रोल नंबर सत्यम का, परीक्षा दे रहा था भूपेंद्र! यूपी बोर्ड में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा

केंद्र व्यवस्थापक ने तत्काल मामले की जानकारी डीआईओएस जयकरन यादव को दी और पुलिस को बुलाया गया। मौके पर झालू चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह पहुंचे। भूपेंद्र सैनी से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका जब्त कर ली गई और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। केंद्र व्यवस्थापक की ओर से सत्यम और भूपेंद्र दोनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं भूपेंद्र ने पहले भी किसी अन्य दिन सत्यम की जगह परीक्षा तो नहीं दी।