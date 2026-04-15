तेंदुए ने की छाती छलनी, किसान ने दिखाया जिगर: बिजनौर में ऐसे जीती जिंदगी की आखिरी जंग

इसी दौरान शादी समारोह से लौट रहे गांव के बिलाल और शोएब मौके पर पहुंचे। अकबर ने उन्हें खतरे का अंदाजा देते हुए वहां से दूर जाने को कहा। इसके बाद दोनों गांव पहुंचे और अन्य ग्रामीणों को ट्रैक्टर के साथ लेकर वापस खेत पर आए। ट्रैक्टर की तेज आवाज और हेडलाइट की रोशनी देखकर गुलदार घबराकर अकबर को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई।